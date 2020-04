Covid-19, Fase 2 per la Gesenu | Riparte ritiro di verde e ingombranti - Tuttoggi

GESENU entra nella FASE DUE dell’emergenza, riattivando i primi servizi che erano stati sospesi al fine di contenere l’emergenza da Covid-19.

In riferimento all’evoluzione dell’emergenza epidemiologica nel contesto Regionale la Gesenu rimette a regime alcuni servizi a partire da lunedì 20 aprile.

Nello specifico i servizi che verranno riattivati saranno quello domiciliare di raccolta del verde derivante da sfalci e potature e quello riguardante il ritiro degli ingombranti. Entrambi i servizi possono essere richiesti attraverso i consueti canali di comunicazione, restati sempre attivi fin dall’inizio dell’emergenza Coronavirus.

Si conferma la chiusura, almeno fino al 3 Maggio, dei Centri di Raccolta e degli sportelli al pubblico URP e TARI, costituendo possibili luoghi di aggregazione e siti da raggiungere mediante spostamenti dei cittadini, ad oggi non ancora autorizzati.

Va specificato che nel caso del servizio di raccolta del verde si darà precedenza alle richieste che sono già state registrate nelle settimane scorse, mentre nel caso del ritiro ingombranti le richieste precedentemente annullate, devono essere nuovamente inoltrate al nostro ufficio clienti attraverso il numero verde.

Ricordando all’utenza di fare sempre e correttamente la raccolta differenziata, fatta eccezione per i soggetti positivi o in quarantena obbligatoria per i quali è attivo uno specifico servizio di raccolta domiciliare, invitiamo i cittadini a rispettare scrupolosamente l’invito di restare a casa.

Foto generica repertorio TO