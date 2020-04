Covid-19, Fase 2 per attività VUS | Riparte ritiro verde e ingombranti - Tuttoggi

In vista del termine del lockdown da parte del Governo fissato per il 3 maggio e l’inizio della fase 2, la Valle Umbra Servizi spa comunica che non ci saranno, almeno per il momento, variazioni per i servizi svolti dall’azienda durante questo periodo di emergenza sanitaria da Covid 19. In particolare:

ATTIVI I SERVIZI DI RITIRO INGOMBRANTI E VERDE

Sono stati riattivati i servizi di ritiro degli ingombranti e del verde, con le stesse modalità fissate prima dell’emergenza sanitaria. Gli ingombranti verranno ritirati, gratuitamente, a domicilio, su appuntamento effettuando la richiesta al numero verde 800 280328 (da fisso e cellulare).

Il servizio di ritiro del verde/potature domiciliare è attivo su prenotazione. Per il ritiro in piccole quantità (massimo 5 sacchi) o in quantità più elevate, si potrà fare richiesta telefonando al numero verde 800-280328: gli utenti verranno, quindi, ricontattati dai responsabili del servizio che fisseranno un appuntamento per il ritiro.

Per quanto riguarda il servizio di raccolta del verde in grandi quantità e, quindi, con la necessità di utilizzare mezzi meccanici (il cosiddetto “ragno”) si ricorda che il ritiro deve essere effettuato in tutta sicurezza per gli operatori, quindi, senza alcun contatto diretto con l’utenza, garantendo sia la facilità del ritiro stesso che lo spazio sufficiente per le manovre del mezzo meccanico: informazioni queste che verranno indicate dai responsabili del servizio quando ricontatteranno l’utente.

RIPRESA L’ATTIVITA’ DEGLI ISPETTORI AMBIENTALI

Dopo la sospensione avvenuta in piena emergenza sanitaria, l’attività svolta dagli ispettori ambientali è ripresa: un’attività che ha obiettivi ben mirati e che prevede un controllo in quelle zone periferiche e commerciali dove si sta verificando una produzione atipica di rifiuti.

CHIUSURA SPORTELLI E SEDI OPERATIVE

Per il settore rifiuti, fino a nuova indicazione, si comunica:

la chiusura al pubblico di tutte le Sedi aziendali compresi gli uffici commerciali;

la sospensione della consegna di materiale di consumo (sacchi, contenitori, ecc) presso le sedi.

CHIUSURA CENTRI DI RACCOLTA

I Centri di raccolta gestiti da Valle Umbra Servizi, e distribuiti sul territorio di pertinenza dei 22 Comuni resteranno ancora chiusi in attesa delle indicazioni regionali.

La Valle Umbra Servizi informa, inoltre, che le eventuali variazioni sui servizi saranno tempestivamente comunicate all’utenza attraverso i canali informativi aziendali (sito, Facebook, numero verde e junker) e con comunicati che saranno inviati a organi di informazione e uffici stampa dei Comuni.

Per ogni informazione, comunque, si potrà fare riferimento al numero verde aziendale: 800 280328 (da fisso e cellulare) attivo dal lunedì al sabato dalle ore 8 alle ore 18