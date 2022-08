Covid-19 e restrizioni, Comune di Porano approva sgravi Taric per attività economiche - Tuttoggi

Il sindaco, poi, fa notare che nel caso di morosità pregressa, la riduzione spettante verrà portata in compensazione dell’ammontare Taric rimasto insoluto, non prescritto e non ancora accertato. Le riduzioni saranno calcolate in automatico dall’ufficio finanze del Comune, senza presentazione di apposita richiesta.

“Costruire l’Europa con i consiglieri locali”: proposta approvata

Il Consiglio, infine, ha approvato una proposta dell’Amministrazione per l’adesione del Comune al progetto “Costruire l’Europa con i consiglieri locali”. Si tratta, nello specifico, di una rete di rappresentanti politici, promossa dalla Commissione Europea, finalizzata alla comunicazione delle politiche europee a livello locale, in un’alleanza tra il livello di governance europeo e quello territoriale.

“Il progetto – piega il sindaco – consentirà ai politici locali di lavorare insieme e di diffondere informazioni sui temi legati all’UE, che riguardano i propri membri. Contribuirà, inoltre, a rafforzare l’impegno e a promuovere dibattiti su tali tematiche e sul futuro dell’Europa. Il fine ultimo, infatti, è quello di sostenere la creazione di una vera e propria sfera pubblica europea”.