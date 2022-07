Così gli abbonamenti per la Nord, Gradinata con sconto finché c’è il cantiere in Curva

Il Perugia viene incontro ai tifosi vista "la difficile situazione economica" e li invita a venire allo stadio Curi per sostenere i Grifoni

Gradinata con lo sconto (9 euro più diritto di prevendita per il biglietto intero e 6,50 il ridotto donna, over 65 e under 14) finché non sarà riaperta la Curva Nord, interessata dai lavori di rifacimento che dovrebbero completarsi, secondo il programma del Comune, a metà settembre.

E’ quanto ha deciso il Perugia Calcio anche in relazione alla “difficile situazione economica” che si sta attraversando.