Corteo della salute, duecento persone per dire no all'inceneritore e sì alla difesa dell'ospedale - Tuttoggi.info

Sì alla difesa dell’ospedale di Pantalla, no all’inceneritore. Per questo hanno protestato i membri dei Comitati per l’ospedale, riuniti in un Coordinamento. Una ‘marcia’ conclusasi in centro storico. La protesta è arrivata all’indomani della consegna delle quasi 6mila firme, una prima tranche, presentate dal Coordinamento, rappresentati da Alvaro Grossi per Marsciano, Paolo Ferracchiati e Maurizio Pierdomenico per Todi.