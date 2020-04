Corsa all'anello di Narni sarà online - Tuttoggi

La Corsa all’Anello non si ferma e diventa virtuale. L’associazione Corsa all’Anello lancia infatti il programma che da domani, 23 aprile, si snoderà in una serie di eventi on line. La 52esima edizione della Corsa all’Anello, sarebbe dovuta iniziare domani per terminare il 10 maggio con la gara equestre, ma è stata rinviata a causa dell’emergenza covid-19. L’associazione però, ha deciso però di organizzare comunque un’edizione virtuale che tra i canali social ufficiali (facebook ed instagram) e il sito, farà vivere tutte le emozioni della festa. Un gesto dedicato alla città, ai contradaioli della Corsa all’Anello e a tutti coloro che avranno il “gusto di vivere la storia”, anche se da dietro uno schermo. Ma ecco gli eventi principali del programma che senza dubbio sarà incrementato con altre manifestazioni che verranno organizzate in corso d’opera.

Gli eventi principali

Si inizierà domani, 23 aprile, sui social ufficiali della Corsa, con la tradizionale lettura del bando che verrà effettuata dal parroco della Cattedrale Don Sergio Rossini, dal campanile del Duomo. Ci sarà anche un contributo dei musici dell’associazione Corsa all’Anello che hanno registrato un video inedito da trasmettere in onore della città e della festa. Sempre domani, tutti i contradaioli, seguendo l’evento “La superba Narnia” esporranno come da tradizione dalle loro finestre le bandiere dei terzieri.

I terzieri

Il 29 aprile verrà trasmesso, sempre sulla pagina facebook, un video che racconterà tutte le ricostruzioni degli ambienti medievali dei terzieri di Mezule, Fraporta e Santa Maria. Il 2 maggio, giornata dell’offerta dei ceri, l’associazione Corsa all’Anello inviterà tutti i cittadini ad accendere una candela da mettere dietro ai vetri delle finestre delle proprie abitazioni, gesto simbolico che ricorderà l’importante evento della tradizione. A mezzanotte ci sarà un videoparty sulla pagina facebook che riguarderà l’”acali a San Giovenale” (brindisi dedicato al patrono che ogni anno viene fatto sulle scale della Cattedrale dai contradaioli) dell’edizione 2019. Su instagram ci sarà un evento in diretta, proprio sul brindisi.

San Giovenale

Il 3 maggio, giorno del patrono San Giovenale, il vescovo Giuseppe Piemontese celebrerà la messa e sul campanile del Duomo verrà intonato l’inno del santo, con successiva benedizione con le reliquie di San Giovenale. Potrebbero esserci anche altre sorprese che verranno svelate a breve. Il 4, 5 e 6 maggio, verranno pubblicati sulla pagina facebook i video integrali di tre giornate medievali rispettivamente di Mezule, Fraporta e Santa Maria degli anni passati. Il 9 maggio, sempre in videoparty sulla pagina facebook, si potrà vedere il video del corteo storico 2019, con delle immagini inedite. Il 10 maggio, giornata in cui si sarebbe dovuta disputare la gara equestre al Campo de li Giochi, si potrà assistere in videoparty all’edizione 2019 della Rivincita, grazie all’evento “Le Domeniche dell’Anello”, iniziato lo scorso 7 aprile. A questo proposito, il 26 aprile verrà trasmessa la Rivincita 2018 ed il 3 maggio la Sfida 2019.

Talk show

Durante l’edizione virtuale della Corsa all’Anello, verranno organizzati una serie di incontri divulgativi e talk show di carattere culturale e scientifico con ospiti speciali, che saranno comunicati a brevi e che verranno trasmessi sui social e sul sito. Nelle giornate della festa verranno pubblicate molte foto di archivio che ricorderanno eventi tradizionali, come le benedizioni dei cavalieri e la corsa storica, insieme a momenti emozionanti della Corsa vissuti dai contradaioli.

Le rubriche

Ci sarà spazio anche per delle rubriche fisse. Oltre a “I racconti delle pergamene”, approfondimenti tematici e divulgativi sulla storia di Narni, sui personaggi, e gli eventi in onore di San Giovenale e più in generale, sugli usi e costumi del Basso Medioevo che, iniziati la scorsa settimana, verranno pubblicati ogni quattordici giorni di venerdì sul sito ufficiale della Corsa all’Anello e sui social, ci saranno altri due appuntamenti fissi su instagram, uno sul cibo medievale, con ricette inedite e uno sulle donne più importanti del Medioevo. L’associazione Corsa all’Anello sta organizzando anche altre rubriche che verranno comunicate a breve.