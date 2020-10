Coronavirus Terni, chiusura anticipata dei parchi - Tuttoggi

Ecco i nuovi orari stabiliti dall'ordinanza del sindaco Latini

Da sabato 24 ottobre fino al termine dell’emergenza epidemiologica, cambiano gli orari d’apertura e chiusura dei parchi pubblici cittadini che saranno modificati sia nelle ore notturne che in quelle mattutine.

Lo dispone un’ordinanza firmata dal sindaco Leonardo Latini in attuazione alle misure di prevenzione Covid-19

Ecco i nuovi orari di apertura e chiusura che entreranno in vigore da domani.

APERTURA

1. LA PASSEGGIATA (7.30 INVERNALE)

2. PARCO CIAURRO (7.40 INVERNALE)

3. EX FORESTERIA (7.50 INVERNALE)

4. Trento EMANUELA LOI (8.00 INVERNALE)

5. PARCO LE GRAZIE (8.10 INVERNALE)

6. MOLA DI BERNARDO (8.20 INVERNALE)

7. VIA DELLE PALME (8.30 INVERNALE)

CHIUSURA

1. VIA DELLE PALME (22.30 INVERNALE)

2. MOLA DI BERNARDO (22.10 INVERNALE)

3. PARCO LE GRAZIE (21.50 INVERNALE)

4. Trento EMANUELA LOI (21.30 INVERNALE)

5. EX FORESTERIA (21.10 INVERNALE)

6. PARCO CIAURRO (20.50 INVERNALE)

7. LA PASSEGGIATA (20.30 INVERNALE)

L’uso dei parchi sarà dunque vietato al di fuori di questi orari.

Il servizio di apertura e chiusura parchi continuerà ad essere effettuato da personale specializzato addetto alla sorveglianza ed alla sicurezza della Sogest Italia, grazie all’associazione Terni col cuore.

Ai contravventori verrà applicata una sanzione pari ad € 100,00 secondo quanto previsto dal Regolamento di polizia Urbana