Coronavirus Terni, casi positivi in Ast e Comune - Tuttoggi

Coronavirus a Terni, due contagi Covid in Ast e uno in Comune. Partita indagine epidemiologica della Usl per tracciare i contatti dei pazienti

Continuano a salire i casi positivi da Coronavirus in tutta la città. Oltre ai vari casi Covid nelle scuole, ora sono coinvolti anche Ast e Comune.

Coronavirus in Ast

Per quanto riguarda Ast si tratta di due casi di positività riscontrati nei confronti di un dirigente e un impiegato che sono stati sottoposti a isolamento, misura già in essere per uno dei due pazienti. A quanto è stato possibile apprendere, sembra che entrambi i casi siano riconducibili all’ambiente famigliare.

Coronavirus nel Comune

Per quanto riguarda il Comune di Terni, invece, dopo la positività del consigliere Valdimiro Orsini, è stato un dipendente dei servizi sociali a contrarre il Coronavirus.

Indagini epidemiologiche

In entrambi i casi sono state avviate tutte le procedure di indagine epidemiologica e tracciamento dei contatti da parte della Usl che sta tenendo sotto controllo la situazione insieme alle autorità preposte e ai vertici dell’Ast.