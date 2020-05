Coronavirus, Polizia Penitenziaria Terni in visita a Croce Rossa e Ospedale - Tuttoggi

Nella mattinata odierna una delegazione del Reparto di Polizia Penitenziaria, rappresentata dal Comandante del Reparto Dott. Fabio Gallo e accompagnata dal Direttore della Casa Circondariale di Terni, Dott. Luca Sardella, si è recata presso l‘Ospedale di Santa Maria di Terni per incontrare il Commissario Straordinario Dr. Andrea Casciari ed il personale medico e infermieristico al fine di esprimere a loro tutti il senso di solidarietà nonché la vicinanza per l’impegno incommensurabile che dimostrano nell’affrontare quotidianamente l’emergenza sanitaria COVID-19 attualmente in corso.

Nella stessa giornata poi, la delegazione di Polizia Penitenziaria si è spostata presso la sede della Croce Rossa Italiana dove ha incontrato il Presidente Roberto Valeriani per evidenziare il lodevole lavoro dei volontari che ogni giorno, con la loro preziosa attività – ai più sconosciuta – contribuiscono con azioni encomiabili e di alto valore sociale in particolar modo in questo periodo emergenziale.

Il Comandante Fabio GALLO, ha sottolineato il valore dell’iniziativa per rendere il giusto riconoscimento al personale medico e sanitario nonché ai numerosi volontari presenti nel territorio. Terni.