Coronavirus, più guariti che nuovi positivi ma due vittime

Ecco i numeri forniti dal bollettino ufficiale della Regione

I guariti superano i nuovi positivi in quasi tutto il comprensorio, ma si registrano due vittime, una a Foligno e una a Spello. Questo il quadro dei contagi da Coronavirus nel comprensorio folignate.

Una vittima a Foligno per il Coronavirus

Il quadro vede a Bevagna +4 positivi, per un totale di 94, e 1 guarito. A Foligno i positivi in più sono 21, per un totale di 706 ma i nuovi guariti sono 30, con una vittima. A Gualdo Cattaneo +1 positivo, per un totale di 29 e 4 guariti.

I numeri di Nocera Umbra, Spello e Montefalco

A Montefalco +2 positivi, per un totale di 44 positivi e 4 guariti. A Nocera Umbra +5 positivi, 76 gli attualmente positivi e 1 guarito. A Spello + 2 positivi per un totale di 110. I guariti sono 9 ma c’è anche una vittima.

Discesa a Trevi e Valtopina

A Trevi un nuovo positivo, 2 guariti e un totale di 66 attualmente positivi. A Valtopina nessun nuovo positivo e due guariti, su un totale di 23 attualmente positivi.