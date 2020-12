Coronavirus, pazienti positivi nel reparto di Oncologia dell'ospedale di Terni - Tuttoggi

Tamponi in tutto il reparto

Almeno tre pazienti del Santa Maria di Terni, ricoverati nel reparto di Oncologia, sono risultati positivi al Coronavirus.

È quanto si apprende nella giornata di oggi, mentre continua lo screening in tutto il reparto dove sono stati somministrati tamponi a tutti i pazienti.

In attesa che vengano processati i tamponi, i malati non possono uscire dal reparto per altri esami, circostanza che aggrava ancora di più la situazione, rispetto alla quale l’azienda sanitaria sta mettendo in campo tutte le soluzioni per garantire ai pazienti le cure necessarie.