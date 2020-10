Coronavirus: nuovo isolamento per un giovane e revoca per due guariti - Tuttoggi

Emessa oggi dal Sindaco che ha revocato anche due ordinanze emesse nei giorni scorsi

Con apposita ordinanza, il Sindaco Roberta Tardani ha disposto ieri – 9 ottobre – il provvedimento di isolamento contumaciale per una persona residente nel territorio del Comune di Orvieto risultata positiva al Covid-19.

Si tratta di un 26enne che nei giorni scorsi presentava una sintomatologia simil influenzale, già regredita e per questo in isolamento fiduciario prima di essere sottoposto al tampone.

L’indagine epidemiologica condotta dal Dipartimento di igiene e sanità pubblica dell’Usl Umbria 2 di Orvieto sta completando l’indagine epidemiologica per individuare i contatti stretti del giovane lavoratore che verranno posti in isolamento fiduciario per i controlli del caso.

Il Sindaco ha revocato, inoltre, due provvedimenti di isolamento emessi nei giorni scorsi nei confronti di altrettante cittadini residenti.

Attualmente, pertanto, sono 6 le persone residenti o domiciliate nel Comune di Orvieto positive al Covid-19 che si trovano in isolamento contumaciale.