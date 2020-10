Coronavirus, in quarantena una classe a Mantignana

Coronavirus, un caso positivo costringe alla quarantena gli alunni e i professori di una classe della scuola media di Mantignana. Il provvedimento è stato comunicato dal dirigente, Daniele Gambacorta e dal sindaco Betti a seguito della segnalazione del tampone positivo ricevuto dalle autorità sanitarie.

Il dirigente ha ricordato che l’attuazione del provvedimento, come da protocollo, consente di evitare la quarantena per altri classi. Gambacorta ha anche spiegato l’importanza della didattica in presenza per i ragazzi. Ma ha anche invitato le famiglie ad evitare che arrivino a scuole ragazzi con sintomi.

Nel territorio comunale di Corciano erano scattate altri isolamenti, con due classi dei nidi.

A Corciano 63 casi positivi

I casi Covid positivi a Corciano sono saliti a 63, con una novantina di persone in isolamento. Due dei pazienti contagiati sono stati ricoverati in ospedale.

Betti ha annunciato che saranno aumentati i monitoraggi nei luoghi di aggregazione, per evitare il diffondersi del Coronavirus.