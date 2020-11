Coronavirus, dipendente comunale positivo: chiuso Palazzo delle Logge

Dipendente comunale positivo al Coronavirus, così il sindaco Stefano Zuccarini corre ai ripari e firma l’ordinanza di chiusura della sede di Palazzo delle Logge fino a domani, al fine di consentire tutte le necessarie attività di sanificazione e igienizzazione.

Applicato il protocollo anti coronavirus

Il dipendente ha dato notizia alla dirigente della sua positività al Covid in data 6 novembre e, nella medesima data, il dirigente dell’Area Governo del territorio, ha provveduto ad attuare il protocollo redatto dall’amministrazione comunale per l’emergenza sanitaria. Quindi allontanamento dei dipendenti dalla sede e sospensione dell’attività in presenza fino alla sanificazione.

Già chiuso, per positività di alcune educatrici, l’asilo nido Raffaello Sanzio.