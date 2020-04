Coronavirus, cimiteri chiusi: i bastioli potranno ordinare fiori sulle tombe dei cari

Con la chiusura dei cimiteri di Bastia a causa dell’emergenza Coronavirus, da domani (mercoledì) sarà possibile far consegnare da fiorai autorizzati i fiori sulle tombe dei propri cari.

L’Amministrazione comunale, vista la nota del Ministero dell’Interno prot. 25718 del 18/04/2020 che ha chiarito la possibilità di vendita di prodotti florovivaistici, da domani 22 aprile autorizza infatti ai soli fioristi e florovivaisti con sede nel Comune di Bastia Umbra di depositare per conto dei concittadini che ne faranno richiesta fiori sulle tombe e sulle lapidi dei propri cari.

Come attivare il servizio

L’accesso al cimitero previo appuntamento telefonico con il custode sarà consentito esclusivamente a fioristi e florovivaisti con sede nel Comune di Bastia Umbra che hanno manifestato l’intenzione a svolgere questo servizio, nel rispetto delle prescrizioni previste dalle disposizioni normative in tema di contenimento rischi di contagio, con guanti e mascherina, per un massimo di 2 persone della ditta incaricata, mantenendo in questo caso il corretto distanziamento sociale.

Gli orari

Il servizio dovrà essere svolto secondo i giorni e gli orari di seguito elencati:

CIMITERO DI BASTIA UMBRA: MARTEDI’ – MERCOLEDI’- SABATO dalle ore 08:00 alle ore 13:00

CIMITERO DI COSTANO: GIOVEDI’ dalle ore 08:00 alle ore 13:00

CIMITERO DI OSPEDALICCHIO: VENERDI’ dalle ore 08:00 alle ore 13:00

Al custode del Cimitero verranno comunicati i riferimenti delle aziende che saranno le uniche ad avere accesso nei Cimiteri Comunali. Si ricorda che tutti i contatti tra i fioristi/florovivaisti e le persone interessate (per ordini, pagamento ecc) dovranno avvenire sempre con modalità atte a garantire il distanziamento sociale e senza violare le normative previste.

Un gesto, seppur non esaustivo, per dare la possibilità a chi vuole, in un momento così difficile e delicato, di non sentirsi totalmente distante dai propri cari defunti, in attesa di poter prima possibile depositare personalmente i fiori.

L’elenco

Questi i fioristi autorizzati all’accesso presso i Cimiteri di Bastia Umbra per messa a dimora di fiori su lapidi e tombe dei cari defunti.



MIKIFLOWERS sas via Ettore Maiorana n.19 0758001058/3387871759

Micco Assunta via Alessandro Volta n. 5 0758000704/3483407488

L’Angolo Verde di Nicoletta Draoli via Giosuè Carducci n. 2 3387216525

Passeri Il Fiorista di Passeri Moreno via Averardo Mantovani 3476337220

I fiori sas di Pavi Emanuela e c.

via A. Mantovani 3396488267/3342740735



L’elenco delle attività a cui i cittadini possono far riferimento per tale servizio sotto riportato viene inoltre pubblicato sul sito del Comune di Bastia Umbra www.comune.bastia.pg.it.

L’elenco – precisa il Comune – potrà essere integrato con ulteriori aziende che svolgono il medesimo servizio, con sede nel territorio del Comune di Bastia Umbra e che potranno comunicare la propria disponibilità al servizio cimiteri chiamando i numeri 075-8018297-292-218 (dalle 08:00 alle 14:00).