Coronavirus, l'appello di Andrea Paris: "Rispettiamo i protocolli"

Il racconto del contagio davanti alle telecamere di 'Storie italiane'

“Io ho girato l’Italia in tutto il periodo Covid, sono stato anche in zone rosse per lavoro e non mi sono preso niente, quindi i protocolli funzionano. Le mascherine mettiamole e rispettiamo le distanze“. Ecco l’appello di Andrea Paris, il prestigiattore folignate ospite oggi (12 febbraio) di ‘Storie italiane‘, il programma condotto da Eleonora Daniele, per parlare della sua esperienza con il Coronavirus.

“Il focolaio all’asilo di mio figlio”

Ha continuato Paris: “Io mi sono preso il Covid nell’unico modo in cui non eravamo coperti: mio figlio all’asilo non porta mascherine e non ha distanziamento e lì il focolaio, 20 bambini e 17 positivi e tante famiglie contagiate. Io ho preso il Covid a casa, non al lavoro“.

Andrea Paris, il racconto social del Coronavirus

Andrea Paris sta raccontando il suo isolamento e la sua lotta al Covid sui social.

Sul suo profilo aveva anche dato l’annuncio della sua positività, qualche giorno dopo essere stato ricevuto dal sindaco in Comune per ricevere un premio. Per precauzione il sindaco Zuccarini non aveva partecipato alle celebrazioni del Patrono di Foligno, San Feliciano.