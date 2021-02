Coronavirus, giornata nera a Foligno e Nocera Umbra

I dati odierni del bollettino regionale in merito al contagio da Covid19

Nuova giornata nera sul territorio folignate quanto a contagi da Coronavirus. Le città con il maggior incremento sono Foligno e Nocera Umbra, dove sotto osservazione sono le scuole. Il dettaglio.

I numeri del Coronavirus di Foligno e Bevagna

A Bevagna i positivi crescono di 9, portando la quota degli attualmente positivi a 103, senza nessun guarito. A Foligno nuovo balzo del Coronavirus. Si registra un aumento record: +72 positivi, 9 guarigioni e una vittima, con gli attualmente positivi a 768. 47 i ricoverati, di cui 11 in terapia intensiva.

A Gualdo Cattaneo i positivi in più sono 3, con 32 totali. A Montefalco +4 positivi con una quota totale di 48.

Coronavirus: difficoltà a Nocera Umbra

A Nocera Umbra, dove il sindaco, giovedì sera, aveva annunciato un aumento di 16 positivi, i numeri ufficiali della Regione parlano di +26, sfondando la soglia psicologica dei 100, per un totale di 102 e nessun guarito. A Nocera particolare attenzione alle scuole: La ASL N. 2 ha annunciato che il gruppo classe 1A Scuola Primaria “Capoluogo” di Nocera dovranno osservare un periodo di quarantena fino al giorno 16 Febbraio

incluso. I tamponi sono programmati per il giorno 16 Febbraio presso la Croce Bianca, in via Campo Senago a Foligno, dalle ore 8.30 alle 9.30. Il rientro sarà possibile il giorno successivo alla comunicazione di negatività del tampone.

I numeri di Spello, Trevi e Valtopina

A Spello +11 positivi, per un totale di 120 e un guarito. A Trevi +4 positivi e un totale di 70 attualmente positivi. A Valtopina +3 positivi per un totale di 25 e un guarito.