Coronavirus, altre mascherine donate all'ospedale di Perugia - Tuttoggi

Proseguono le donazioni di mascherine ed altri dispositivi anti Coronavirus per l’ospedale di Perugia.

Mille mascherina di alta protezione per il contagio da Covid 19 sono state donate alla struttura complessa di Radioterapia Oncologica dell’Azienda Ospedaliera di Perugia da una azienda di Bastia Umbra in segno di gratitudine per “l’attività assistenziale svolta dal personale pur in un periodo nei confronti dei pazienti oncologici tra i quali un mio familiare, che ha potuto effettuare regolarmente i controlli indispensabili”.

La donazione delle mascherine è stata fatta dall’amministratore delegato della Betatex alla direttrice della struttura prof. Cynthia Aristei, che ha provveduto alla consegna a tutti gli operatori che in questo periodo hanno regolarmente continuato a garantire l’attività terapeutica ad oltre 120 pazienti al giorno.

“La nostra attività è stata resa possibile grazie anche alla individuazione di percorsi liberi da possibili contatti con pazienti affetti da Covid-19” – dice la prof. sa Aristei – ; la donazione ci ha particolarmente gratificato perché ha voluto sottolineare lo spirito di appartenenza del personale anche in una fase di emergenza come quella attuale”.

Anche alcuni professionisti perugini hanno voluto donare al reparto di Rianimazione del Santa Maria della Misericordia 900 mascherine di alta protezione, di cui 100 dotate visiera, 200 camici monouso sterili e 4 mila copri scarpe. La consegna del materiale è stata effettuata nella mattina di giovedì, alle dottoresse Simonetta Tesoro, Anna Rita Belfiore e Cristina Todisco, in segno di gratitudine per “ una attività svolta da sempre con passione, competenza e umanizzazione”, come ha tenuto a sottolineare Massimo Monni, già consigliere regionale dell’Umbria, promotore dell’iniziativa.