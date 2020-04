Coronavirus, a Orvieto 2 guariti | Approvata graduatoria per buoni spesa - Tuttoggi

Attraverso apposite ordinanze, in data odierna, il Sindaco ha revocato i provvedimenti di isolamento contumaciale nei confronti di due cittadini residenti nel Comune di Orvieto risultati positivi al Covid-19. Complessivamente ad oggi sono 11 le persone ufficialmente guarite ovvero risultate negative a due test consecutivi.

In base ai dati in possesso all’Amministrazione Comunale relativi alle ordinanze sindacali di isolamento contumaciale emesse e ai ricoveri comunicati dalla Usl Umbria 2, i residenti o domiciliati nel territorio del Comune di Orvieto attualmente positivi al Covid-19 sono 37 di cui 29 in isolamento contumaciale e 8 ricoverate presso le strutture ospedaliere della regione.

Buoni spesa

Il sindaco Roberta Tardani ha poi firmato l’ordinanza con la quale si approvano l’elenco dei beneficiari dei “Buoni Spesa” già in carico ai Servizi Sociali del Comune e l’elenco delle istanze pervenute alla data dell’8 aprile u.s. da parte di cittadini residenti, le cui domande risultano complete ed in possesso dei requisiti previsti dall’avviso.

L’ordinanza, che per esigenze di tutela della privacy è priva degli allegati, è pubblicata all’albo pretorio on-line del Comune di Orvieto e costituisce direttiva per il Dirigente e gli Uffici dei servizi sociali. Con l’ordinanza, infatti, si dà mandato all’Ufficio di Cittadinanza dell’Ente di predisporre gli atti conseguenti al provvedimento relativamente alle comunicazioni ai soggetti beneficiari ed agli esercenti, e di procedere ad un supplemento di istruttoria per le domande risultate incomplete, rinviando ad un successivo provvedimento l’approvazione della graduatoria finale.

Il sindaco

“A seguito dell’istruttoria effettuata dall’Ufficio di Cittadinanza in ordine alla ammissibilità delle domande presentate alla data di scadenza dell’8 aprile scorso – spiega il Sindaco, Roberta Tardani – e preso atto delle seguenti risultanze finali, sono state presentate 304 domande: 149 domande regolarmente compilate per le quali è stata accertata la presenza dei requisiti, 133 le domande rispetto alle quali si procederà ad un supplemento di istruttoria, 22 risultano invece rigettate per assenza dei requisiti previsti.A queste si aggiunge l’elenco dei beneficiari già in carico ai servizi stessi che contempla un numero di 69 posizioni. Già da domani gli uffici predisporranno le comunicazioni di erogazione del buono spesa ai soggetti beneficiari ed agli esercenti”. “Alle domande al momento incomplete è stato assegnato un ulteriore termine per la regolarizzazione, con l’intento di fornire una risposta alle esigenze di sostegno del reddito dei nuclei familiari più esposti ai rischi derivanti dall’epidemia COVID-19. Al Comune di Orvieto – conclude – sono assegnate risorse per complessivi 112.650,31 euro da destinare a misure urgenti di solidarietà alimentare”.