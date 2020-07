Coronavirus, 2 casi a Mugnano: i contagiati a Perugia salgono a 4

Salgono a 4 i casi di persone contagiate dal Coronavirus a Perugia, comune che l’8 luglio era diventato “Covid free“. Nelle ultime 24 ore sono risultate infatti positive al Covid 2 persone residenti a Mugnano, frazione di Perugia confinante con il territorio comunale di Magione.

Prudenza a Magione

E proprio il sindaco di Magione, Giacomo Chiodini, invita i suoi concittadini alla prudenza, utilizzando mascherine in luoghi chiusi o affollati, igiene delle mani e periodica misurazione della febbre.

A Magione non ci sono persone positive al Coronavirus, ma in 6 sono in isolamento precauzionale.

I casi di Perugia

Gli ultimi casi sono riconducibili a probabili contagi avvenuti con legami all’estero.

Dei 4 perugini positivi al Coronavirus 3 non hanno particolari sintomi e sono monitorati a casa, mentre l”ultimo è in ospedale, ma non in terapia intensiva.

I ricoverati all’ospedale di Perugia restano due.