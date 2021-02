Coronavirus: 15 decessi, la metà tra Perugia e il Trasimeno

In Umbria e a Perugia i guariti sono più dei nuovi contagiati | L'aggiornamento della protezione civile con i casi nei comuni

Coronavirus, 15 decesso in Umbria nell’ultimo giorno. La metà a Perugia (4 le vittime) e al Trasimeno (decessi a Città della Pieve, Magione e Panicale), uno a Deruta. Gli altri decessi sono di pazienti residenti a Cannara, Giano dell’Umbria, Polino, San Giustino, Todi e due di fuori regione.

I contagi in Umbria

Il bollettino della protezione civile (aggiornato alle ore 11.23 di oggi, giovedì 18 febbraio) conta 319 nuovi casi in Umbria (su circa 3.800 tamponi processati) dove i positivi sono scesi a 8418. I guariti sono tornati infatti ad essere più dei nuovi contagi. Sono 85 i pazienti in terapia intensiva, 554 i malati Covid ricoverati negli ospedali.

La situazione a Perugia

Anche a Perugia, come nel resto dell’Umbria, il numero dei guariti nell’ultimo giorno (100) supera quello dei nuovi contagiati (78), con gli attualmente positivi che scendono a 2063. Purtroppo si contano altri 4 decessi. Ed altri ricoveri: i pazienti Covid perugini negli ospedali sono 145 (di cui 18 in terapia intensiva).

All’ospedale di Perugia sono 145 i pazienti Covid ricoverati (19 in terapia intensiva), 19 quelli nella struttura militare da campo.

C’è una vittima anche a Deruta (sono 13 dall’inizio della pandemia). Qui si registrano 7 nuovi casi nell’ultimo giorno (87 in totale i positivi). Due nuovi casi a Torgiano, dove gli attualmente positivi scendono a 98.

Otto i tamponi positivi al Coronavirus riscontrati a Corciano nell’ultimo giorno. I contagiati restano 169, di cui 9 ricoverati in ospedale.

Altri tre decessi al Trasimeno

Si contano altri tre decessi al Trasimeno per complicazioni legate al Coronavirus. A Città della Pieve, dove si contano 7 nuovi contagi, con i positivi che salgono a 110. A Magione, dove sono 6 i tamponi risultati positivi nell’ultimo giorno (201 gli attualmente contagiati, di cui 10 ricoverati in ospedale). E nel comune di Panicale, dove non si sono registrati nuovi contagi e tre pazienti restano in ospedale.

Nel resto del comprensorio, nessun nuovo contagio a Castiglione, dove i positivi restano 98 (7 sono ricoverati), nessuno a Passignano (i contagiati scendono a 55), nessuno a Paciano (16). Un nuovo contagio a Paciano (33 i casi totali) e due a Tuoro (53 gli attualmente positivi).