Coppia sorpresa a dormire in auto, nel portabagagli 40 kg di rame - Tuttoggi.info

Nella vettura trovati anche tre pinze, una forbice da lavoro e un cacciavite, entrambi denunciati per ricettazione in concorso

Sono stati trovati in possesso di ben 40 kg di rame e sono stati entrambi denunciati per il reato di ricettazione in concorso.

E’ successo a Perugia, in via Mentana, dove alcuni cittadini avevano segnalato alla Polizia due persone sospette a bordo di un’auto. Giunti sul posto, gli agenti si sono avvicinato al veicolo, all’interno del quale gli occupanti stavano addirittura dormendo.

Dopo averle identificati – si tratta di un 29enne di origini romene già gravato da precedenti e di una 28enne di origini ecuadoregne – i poliziotti hanno deciso di sottoporli a perquisizione. Il controllo dell’auto ha portato a rinvenire, all’interno del portabagagli, 10 lastre di rame per un peso totale di 40 kg, verosimilmente provento di furto, tre pinze, una forbice da lavoro e un cacciavite, dei quali la coppia non ha saputo dare motivazioni attendibili.

Inoltre, celate tra gli indumenti della donna, gli agenti hanno trovato due confezioni di metadone, anch’esse “ingiustificate”. Accompagnati in Questura per le attività di rito, il 29enne è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per i reati di ricettazione in concorso e possesso ingiustificato di oggetti atti allo scasso; la 28enne, invece, è stata denunciata per il reato di ricettazione in concorso e ricettazione di sostanze stupefacenti.