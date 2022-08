Coppa Italia, Cagliari – Perugia: formazioni e dove vederla in chiaro

Qui Perugia

Castori arriva sull’isola con gli effettivi contati, tra mercato da completare e infortunati. Non saranno della partita capitan Angella, gli attaccanti della scorsa stagione Matos e Olivieri, Rosi e Santoro. Squalificato Curado, per il rosso rimediato a Genova un anno fa. Castori ha recuperato in extremis gli attaccanti Vano e il neo acquisto Di Serio, che saranno almeno in panchina. A centrocampo probabile esperimento con Lisi.

Probabili formazioni

Queste le probabili formazioni.

Cagliari (4-3-3): Radunovic, Di Pardo, Altare, Goldaniga, Carboni, Makoumbou, Viola, Lella, Pereiro, Pavoletti, Luvumbo. All. Liverani.

Perugia (3-5-1-1): Gori, Sgarbi, Vulikic, Dell’Orco, Casasola, Lisi, Righetti, Vulic, Iannoni, Kouan, Melchiorri. All. Castori.

Dove vedere in diretta Cagliari – Perugia

La partita Cagliari – Perugia sarà trasmessa in diretta tv (ore 17.45) in chiaro su Canale 20 (canale 20 DTT e 151 canale Sky). E in streaming gratuito Mediaset sul sito www.mediasetplay.mediaset.it.