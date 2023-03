Coordinamento Pnrr Regione Umbria, Luca Federici direttore regionale

Il nuovo Direttore regionale per il “Coordinamento PNRR, risorse umane, patrimonio, riqualificazione urbana” è Luca Federici, classe 1969

Il nuovo Direttore regionale per il “Coordinamento PNRR, risorse umane, patrimonio, riqualificazione urbana” è Luca Federici, classe 1969, già Dirigente Riqualificazione Urbana della Regione. Federici, scelto tra le candidature arrivate alla Regione Umbria per ricoprire il ruolo, si è laureato in Ingegneria Civile all’Università degli Studi di Perugia, ha conseguito il dottorato di ricerca in Meccanica delle Strutture a Bologna e il master di II livello alla Bocconi sul “Perfezionamento in Management delle Amministrazioni Pubbliche”.

A livello professionale, dopo aver svolto la libera professione come Ingegnere ed essere stato docente a contratto presso l’Università di Bologna, ha intrapreso una lunga carriera in Ater sino a ricoprire il ruolo di Direttore Generale, per poi arrivare alla Regione Umbria, come dirigente, nel settembre dello scorso anno.