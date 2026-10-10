 Controlli straordinari dei Carabinieri nel centro storico, 30 persone identificate e un21enne segnalato per uso di droga - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Controlli straordinari dei Carabinieri nel centro storico, 30 persone identificate e un21enne segnalato per uso di droga

Redazione

Controlli straordinari dei Carabinieri nel centro storico, 30 persone identificate e un21enne segnalato per uso di droga

Sab, 10/10/2026 - 13:15

Condividi su:

Proseguono i servizi straordinari di controllo del territorio predisposti dai Carabinieri della Compagnia di Perugia, nell’ambito del dispositivo finalizzato alla prevenzione e al contrasto dei reati e al rafforzamento della sicurezza urbana.

L’attività si inserisce nel quadro delle iniziative già avviate dal Comando Provinciale di Perugia con l’impiego di pattuglie automontate, servizi appiedati e il supporto del personale della Squadra di Intervento Operativo dell’8° Reggimento Carabinieri “Lazio”, impegnato in mirati controlli nelle aree maggiormente frequentate della città. Nel corso dei servizi, venerdì sera sono state sottoposte a controllo complessivamente 30 persone presso i principali esercizi commerciali del centro storico, nell’ambito delle attività di prevenzione e vigilanza finalizzate a garantire la sicurezza dei cittadini e a contrastare eventuali situazioni di illegalità.

Nel corso delle medesime attività, il personale della Squadra di Intervento Operativo in Piazza Grimana ha proceduto al controllo di un giovane di 21 anni, che ha consegnato spontaneamente una modica quantità di sostanza stupefacente del tipo marijuana. Nei suoi confronti è stata avviata la procedura prevista dalla normativa vigente, con segnalazione alla locale Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo (UTG). I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni, con particolare attenzione al centro storico, alle zone caratterizzate da una maggiore presenza di cittadini e visitatori e ai principali esercizi commerciali, nell’ottica di garantire una presenza capillare delle pattuglie e un’efficace attività di prevenzione. L’iniziativa conferma l’impegno dell’Arma dei Carabinieri nel presidio del territorio e nella tutela della sicurezza della collettività, attraverso servizi mirati e una costante attenzione alle esigenze della cittadinanza.

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

in Italia

TOP della Settimana

Città di Castello
In bici elettrica con armi e droga, non si ferma all’alt, cade e finisce in ospedale | Arrestato 64enne
Città di Castello
Falso corriere in fuga con 230mila euro di merce, camion con targa contraffatta fermato lungo E45

Nei dintorni

Cronaca

IA, scuola e formazione: il liceo Properzio di Assisi lancia cinque percorsi gratuiti per i docenti

Assisi

La mostra “Tracce di F. – Appunti sulla vita di Francesco d’Assisi” di Franco Fortunato arriva ad Assisi nelle sale del Museo del Tesoro della Basilica.

Trasimeno

Jazz, cultura giapponese, cinema e racconti negli appuntamenti a Castel Rigone presso la Pieve di San Cristoforo

in umbria

gli ultimi pubblicati

Perugia

Controlli straordinari dei Carabinieri nel centro storico, 30 persone identificate e un21enne segnalato per uso di droga

Cronaca

Salute mentale, Bistocchi (Pd): “Psicologo cure primarie già operativo”

Spoleto

Spoleto, aggiornamento per gli assistenti di studio odontoiatrico: dalla clinica alla privacy

Terni

Terni avvolta dalla puzza del mangimificio, cittadini esasperati

    L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


      trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

      "Innovare
      è inventare il domani
      con quello che abbiamo oggi"
      Grazie per il tuo interesse.
      A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!