Controlli straordinari dei Carabinieri nel centro storico, 30 persone identificate e un21enne segnalato per uso di droga - Tuttoggi.info

Proseguono i servizi straordinari di controllo del territorio predisposti dai Carabinieri della Compagnia di Perugia, nell’ambito del dispositivo finalizzato alla prevenzione e al contrasto dei reati e al rafforzamento della sicurezza urbana.

L’attività si inserisce nel quadro delle iniziative già avviate dal Comando Provinciale di Perugia con l’impiego di pattuglie automontate, servizi appiedati e il supporto del personale della Squadra di Intervento Operativo dell’8° Reggimento Carabinieri “Lazio”, impegnato in mirati controlli nelle aree maggiormente frequentate della città. Nel corso dei servizi, venerdì sera sono state sottoposte a controllo complessivamente 30 persone presso i principali esercizi commerciali del centro storico, nell’ambito delle attività di prevenzione e vigilanza finalizzate a garantire la sicurezza dei cittadini e a contrastare eventuali situazioni di illegalità.

Nel corso delle medesime attività, il personale della Squadra di Intervento Operativo in Piazza Grimana ha proceduto al controllo di un giovane di 21 anni, che ha consegnato spontaneamente una modica quantità di sostanza stupefacente del tipo marijuana. Nei suoi confronti è stata avviata la procedura prevista dalla normativa vigente, con segnalazione alla locale Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo (UTG). I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni, con particolare attenzione al centro storico, alle zone caratterizzate da una maggiore presenza di cittadini e visitatori e ai principali esercizi commerciali, nell’ottica di garantire una presenza capillare delle pattuglie e un’efficace attività di prevenzione. L’iniziativa conferma l’impegno dell’Arma dei Carabinieri nel presidio del territorio e nella tutela della sicurezza della collettività, attraverso servizi mirati e una costante attenzione alle esigenze della cittadinanza.