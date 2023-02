Controlli dei carabinieri a Spoleto, 45enne con la patente revocata beccato alla guida ubriaco - Tuttoggi

L’attività ha permesso un “setaccio” delle frazioni, registrando e annotando eventuali movimenti sospetti e identificando le persone e le auto in transito.

Nel dettaglio sono state identificate 93 persone con il riscontro documentale, registrate sui data base 72 autovetture in transito con l’elevazione di 13 contravvenzioni al Codice della Strada a tutela della sicurezza stradale.

L’accurata osservazione da parte delle Stazioni dei Carabinieri appoggiate dal personale del Nucleo Operativo e Radiomobile ha permesso di raccogliere elementi informativi idonei per essere incrociati con le attività di repressione già in corso.

Nel contempo è stata posta attenzione al contrasto della guida in stato d’ebbrezza e alla sicurezza stradale che rappresenta oggi un’importante obiettivo strategico delle forze di polizia per ridurre i casi di morte nelle strade con particolare riguardo ai giovani tra i 18 ed i 30 anni.

I carabinieri hanno provveduto a denunciare in stato di libertà due individui, un cittadino di origine marocchina 45enne ed uno spoletino 40enne, per guida in stato d’ebbrezza essendosi messi su strada con livelli di ebbrezza alcolica di gran lunga al di sopra del consentito, il primo era anche recidivo nella condotta e guidava nonostante avesse la patente di guida revocata.

Nell’ambito del medesimo servizio si è proceduto al rinvenimento nella disponibilità di un 50enne di circa 4 grammi di hashish segnalato amministrativamente all’autorità prefettizia.