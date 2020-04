Controlli anti Coronavirus, fermata una coppia: lui non poteva stare a Perugia

Fermati a Fontivegge per i controlli anti Coronavirus, erano ricercati per reati per droga, furto e danneggiamenti.

Personale della Digos della Questura di Perugia, durante i servizi dedicati al contenimento della diffusione del Covid-19, ha proceduto al controllo di due cittadini italiani, un uomo ed una donna, rispettivamente di 37 e 29 anni, che circolavano in auto a Fontivegge.

A seguito di approfonditi accertamenti sono risultati a carico dei due precedenti per reati collegati a sostanze stupefacenti, reati contro il patrimonio ed altro.

In particolar modo l’uomo, residente fuori provincia, risultava essere destinatario del divieto di ritorno nel Comune di Perugia per anni 3 emesso nei suoi confronti dal Questore della provincia di Perugia e notificatogli da personale della Divisione Anticrimine contestualmente al foglio di via obbligatorio.

Al termine dell’attività di rito l’uomo è stato deferito all’autorità giudiziaria.