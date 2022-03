Controlli alla circolazione, raffica di sanzioni dei carabinieri - Tuttoggi

Proseguono incessantemente i controlli dei carabinieri ad Assisi e nei comuni limitrofi, con tante sanzioni. I militari della compagnia di Assisi hanno organizzato, unitamente ai colleghi carabinieri forestali e con il supporto aereo del 16° Nucleo Elicotteri di Rieti, un servizio coordinato a largo raggio per contrastare i reati ambientali. Mentre il velivolo verificava dall’alto l’esistenza di discariche abusive o sversamenti, i militari a terra hanno controllato quasi 30 trasportatori di rifiuti, sanzionandone uno – che aveva macerie da demolizione senza il prescritto formulario -con 3.200 euro di multa.



Tra Santa Maria, Assisi e Bastia tre conducenti erano alla guida di veicoli senza la revisione periodica; un altro invece è stato trovato alla guida mentre era al telefono, e una quinta persona è stata multata perché circolava con delle targhe modificate, non rifrangenti; è scattato il fermo dell’auto. A Petrignano i carabinieri hanno sequestrato un motorino senza assicurazione al 2018, mentre a Torgiano i militari multa per una persona che guidava senza la cintura di sicurezza e un altro uomo che era al telefono. Anche a Bettona i militari della Stazione hanno elevato numerose sanzioni, tra cui ben sette nei confronti di automobilisti che non si sono fermati al semaforo rosso. Un altro circolava a bordo della sua autovettura senza assicurazione e un altro girava per il paese senza indossare la cintura di sicurezza.