Contributi a nome dell'Avis, "è una truffa" - Tuttoggi

C’è qualcuno che in questi giorni sta telefonando a nome dell’Avis, chiedendo donazioni in denaro. Ma l’associazione di donatori di sangue non ha avviato alcuna raccolta di fondi, tantomeno con questa modalità.

Ad avvisare della truffa in corso è il presidente dell’Avis di Spoleto, Sergio Grifoni.

“L’Avis di Spoleto – spiega – avverte che stanno telefonando a nome dell’associazione per richiedere contributi di denaro. E’ una truffa! Anche perché l’Avis ottiene contributi volontari nel rispetto della massima legalità e tracciabilità. Consigliamo a chi dovesse essere interpellato per tale scopo di rivolgersi immediatamente alle forze dell’ordine”.