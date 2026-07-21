Consegne "porta a porta" di cocaina, arrestato 21enne con 9 dosi - Tuttoggi.info

Sabato 11 luglio i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile di Terni hanno arrestato un 21enne sorpreso a spacciare cocaina a bordo di un’auto a noleggio attraverso un sistema di consegne a domicilio.

L’operazione è scattata nel parcheggio di un fast food della città dove i militari hanno intercettato un’utilitaria, già segnalata come sospetta per le consegne “porta a porta“: gli agenti hanno pedinato il mezzo attraverso i quartieri di Borgo Rivo, Campitello e Gabelletta, fino a documentare in diretta la cessione di una dose attraverso il finestrino dell’auto.

Il blitz è scattato poco dopo in un’area più appartata. Il forte nervosismo del conducente ha spinto i Carabinieri a perquisire il veicolo e, sotto il sedile anteriore, agganciata con una calamita, è stata trovata una scatola di latta con 9 dosi di cocaina (del peso di circa 5,5 grammi).

Il lunedì successivo il Tribunale di Terni, su richiesta della Procura della Repubblica, ha convalidato l’arresto del giovane, disponendo il divieto di dimora nella provincia. Nei suoi confronti è stata avanzata la proposta per l’emissione della misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio. Il procedimento penale è pendente nella fase delle indagini preliminari e l’indagato non può essere considerato colpevole prima della condanna definitiva.