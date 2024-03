Consegnati i premi Nid Design Award - Tuttoggi.info

Che cos’è il design? E in che direzione si sta muovendo, in questi primi mesi del 2024? Lunedì 25 marzo se ne è parlato alla Sala dei Notari di Perugia con i designer Giuliano, Nanni, Riccardo e Raffaele – ideatori, autori e conduttori del popolare podcast Caffè Design – per la prima edizione del NID DESIGN BREAKFAST, evento promosso dal NID – Nuovo Istituto di Design di Perugia.

L’appuntamento – andato subito sold out nel giro di pochi giorni – ha visto i 4 podcaster confrontarsi sui trend del design contemporaneo, con l’approccio leggero e competente che contraddistingue il podcast, nato nel 2017 e diventato ormai un punto di riferimento per la comunità italiana di appassionati e addetti ai lavori del design.

L’evento è stato anche l’occasione per la consegna dei primi Nid Design Award, premi previsti per gli ex studenti dell’istituto perugino – centro formativo d’eccellenza attivo dal 1983 – che si sono contraddistinti nelle categorie career e proiecto.

I premi Nid Design Award

Il premio NID DESIGN AWARD nella categoria CAREER – riconoscimento per gli ex studenti che hanno trasformato la loro formazione accademica in storie professionali di successo – è andato a Marco Gherlinzoni, moda, Michele De Iuliis, graphic, Matteo Boila, illustrazione e fumetto, Andrea Crociani, product & interior, e Simone Rossi, fotografia.

Il premio NID DESIGN AWARD nella categoria PROIECTO – dedicato agli studenti che hanno sviluppato progetti di tesi di laurea eccezionali nell’ultimo anno accademico – è invece andato a Diego Stopponi, moda, Gianluca Guastaferro, graphic, Gabriel Grelli, illustrazione e fumetto, e Chiara Zannotti, product & interior.

“Questi premi sono un riconoscimento unico nel loro genere, dedicato agli ex studenti del nostro istituto di design – spiegano dal NID – per celebrare coloro che non solo hanno dimostrato eccellenza accademica, ma che hanno anche proiettato loro stessi verso il futuro, trasformando la loro passione studentesca in una professione reale e tangibile. In un mondo in costante evoluzione, dove il design gioca un ruolo cruciale nel plasmare il nostro futuro, questi riconoscimenti rappresentano la celebrazione di menti creative che hanno già iniziato a lasciare e che vogliono lasciare il loro segno nel mondo del design e della creatività. Con questi premi vogliamo non solo valorizzare il talento e la dedizione, ma anche ispirare le future generazioni di designer a perseguire con ardore la loro passione, trasformandola in un percorso professionale di successo”.

