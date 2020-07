Congresso Pd, le scelte all’interno della Commissione

Congresso Pd, si è riunita per la prima volta la Commissione nominata dal commissario Walter Verini.

Letizia Michelini, sindaco di Monte Santa Maria Tiberina, è stata nominata presidente, affiancata dal Stefania Cherubini nel ruolo di vice e da Enrico Menichetti, segretario.

“Molto il lavoro da fare – si legge in una nota del Pd – a partire dall’individuazione delle date dei congressi per il rinnovo degli organismi di partito che si svolgeranno, salvo cause di forza maggiore, entro il mese di ottobre”.

“Trasparenza e ritmi serrati” per consentire la ripartenza le parole d’ordine dei 15 membri della commissione. Di cui fanno parte anche Giacomo Chiodini, sindaco di Magione, Damiano Bernardini, sindaco di Baschi, Moreno Landrini sindaco di Spello, Giampiero Lattanzi presidente della Provincia di Terni, oltre a Paolo Baiardini, Mario Tosti, Stefania Moccoli, Catia Massetti, Luisa Basili, Daniela Tosti, Giuseppina Bonerba e Adriano Padiglioni.

La regole per il Congresso

All’interno delle regole per il Congresso definite dal commissario Verini sulla base del nuovo regolamento nazionale del Pd, con il voto ai soli iscritti senza il modello “aperto” delle primarie, la Commissione dovrà definire le modalità che porteranno alla scelta del nuovo segretario umbro.

Quanto alle candidatura (o alla candidatura, nel caso si arrivi ad un’indicazione unitaria) all’orizzonte c’è una possibile convergenza sul sindaco di Narni e presidente Anci, De Rebotti. Ma soprattutto dal Trasimeno scalpita la linea green. E poi c’è l’incognita dei cosiddetti bocciani, tra Aventino e voglia di rivalsa.