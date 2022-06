Confesercenti, l’impegno del neo presidente Tomassini: rilancio del centro storico, ma attenzione alle frazioni

Forte l’impegno per il centro storico. “Rilanceremo con un significativo investimento pubblicitario e un nuovo modello organizzativo – annuncia il neo presidente – la Mostra mercato dell’antiquariato e del collezionismo, che da più di dieci anni si tiene ogni fine mese in Piazza Italia e nelle logge della Provincia. Finita l’emergenza questo appuntamento deve tornare ad essere una due giorni capace di attrarre visitatori e appassionare i turisti della città”.

Ma non solo centro storico nelle future azioni di Confesercenti: “Così come un impegno per le molte frazioni di Perugia, per quel vasto territorio – prosegue Tomassini – dove la presenza del commercio di prossimità rappresenta spesso un importante presidio capace di mantenere servizi e residenti. In quest’ottica ci auguriamo una decisiva svolta nella pianificazione di nuove medie e grandi superfici di vendita che hanno raggiunto una presenza fuori dimensione per la nostra città”.

Faremo un’Associazione aperta al confronto, dove gli imprenditori abbiano la possibilità di contare, esprimersi, trovare risposte alle questioni che riguardano il loro mondo, sia le necessità della formazione, della sicurezza, della finanza agevolata o convenzioni che possano rendere più accessibili alcuni servizi”.

“Sarà impegnativo ma sicuramente sarà una bella storia da costruire insieme a tanti altri” ha concluso il neo presidente cittadino di Confesercenti Perugia Simone Tomassini.

(nella foto Simone Tomassini, a destra, insieme al presidente regionale Confesercenti Giuliano Granocchia)