Confcommercio e Federalberghi Assisi, “Tariffe agevolate per tutti i parcheggi della città”

Allo scopo di incentivare la frequentazione del centro storico e a fronte anche della nuova regolamentazione del traffico sono state pensate una serie di iniziative finalizzate a incrementare l’utilizzo dei parcheggi della città.

La Confcommercio e la Federalberghi hanno proposto due misure specifiche che sono state fatte proprie da Saba Italia spa, la società che gestisce i parcheggi cittadini, e avallate dalla giunta comunale.

La prima misura riguarda una sorta di ticket orari, con validità di 1 e 2 ore, utilizzabili presso i parcheggi Matteotti, Giovanni Paolo II, Porta Nuova e Mojano. Ma come funzionano? In pratica i ticket possono essere acquistati in blocchetti di 50 dalle attività commerciali con partita Iva, aderenti a Confcommercio e Federalberghi, per poi essere da queste ceduti gratuitamente ai propri clienti. Le tariffe sono applicate ai commercianti sono di € 1,10 per i ticket da 1 ora e di € 2,20 per i ticket da 2 ore. Quindi i clienti dei locali aderenti alle due associazioni di categoria ricevono gratis il ticket orari di sosta nei parcheggi.

La seconda misura, sempre valevole per tutti i parcheggi della città, è finalizzata a favorire una maggiore vivibilità del centro storico durante le ore serali. Infatti sono stati studiati dei ticket con validità di 4 ore, dalle 19.30 alle 23.30, al costo di 2,50 euro e il meccanismo è identico, ossia gli operatori commerciali acquistano i ticket, sempre in blocchetti di 50, e li cedono gratuitamente ai propri clienti che vogliono godersi la città di notte.

I due provvedimenti, insieme alle altre decisioni che interessano il parcheggio di Piazza Matteotti (la ‘ flat park’ per i residenti e la gratuità per i primi 20 minuti per tutti), sono stati adottati in via sperimentale e straordinaria e resteranno in vigore fino al 31 dicembre prossimo.

