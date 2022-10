Confartigianato Terni "Eventi street food parassiti. Locali costretti a chiudere" - Tuttoggi

Crisi inflazione e caro bollette per ristoranti. Confartigianato se la prende con lo street food e striglia il Comune

Di fronte a una politica eccessivamente sbilanciata in favore degli eventi di street food nel centro città, Confartigianato Terni è più volte intervenuta nei confronti del Comune di Terni per fare in modo che il centro non si riempia di eventi di ristorazione ambulante di carattere “parassitario” nei confronti dell’economia locale. “Infatti, gli eventi di solo street food nel centro città – si legge in una nota di Confartigianato – se non collegati a manifestazioni (culturali, musicali, artistiche, ecc.) attrattive di per sé e in grado di attivare nuovi flussi dall’esterno, vanno inevitabilmente a indirizzare i consumi locali verso venditori esterni”.

Crisi dei ristoranti

“Soprattutto in un momento come quello attuale di grande sofferenza per i pubblici esercizi e per le attività dell’artigianato alimentare del territorio a causa dell’inflazione, della crisi energetica e della contrazione dei consumi, si corre il rischio concreto della desertificazione del centro città e dell’impoverimento della rete dei servizi in sede fissa delle attività della ristorazione”.