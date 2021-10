Confartigianato Imprese, Mauro Franceschini presidente - Tuttoggi

Confartigianato Imprese, Mauro Franceschini è stato eletto presidente all’unanimità, venerdì 8 ottobre, dal Consiglio Direttivo

Mauro Franceschini è stato riconfermato Presidente di Confartigianato Imprese Terni, per il prossimo quadriennio 2021-2025. E’ stato eletto all’unanimità, Venerdì 8 ottobre, dal Consiglio Direttivo.

Mauro Franceschini presidente

Mauro Franceschini, 46 anni, attualmente impegnato, come negli ultimi 28 anni, nella direzione dell’azienda di famiglia “Franceschini F.lli Snc” che realizza astucci per gioielleria ed oreficeria, un’azienda leader nel mercato che dal 1956 è capace di innovare con la tipica creatività italiana, organizzata e gestita con rigore che anche oggi permette ai suoi prodotti di distinguersi sui mercati nazionali ed esteri.

Il curriculum del presidente

Franceschini, vanta esperienza associativa come Past-President dei Giovani Imprenditori di Terni, ex Vice Presidente nazionale dei Giovani Imprenditori, ha occupato per lungo tempo l’importante ruolo di rappresentare l’Umbria nel “Sistema” Confartigianato Nazionale, Tesoriere della Confederazione Nazione, attualmente anche Presidente di Confartigianato Imprese Umbria e Vice Presidente della Camera di Commercio dell’Umbria.

Gli altri eletti di Confartigianato Imprese

Insieme a Franceschini sono stati eletti il Vice Presidente Vicario Alvaro Giovannini, Imprenditore nel settore multiservizi, titolare della S.m.a.c. S.r.l. , azienda operante in tutto il centro Italia dal 1993 e come Vice Presidente Marco Tinti imprenditore artigiano nel settore dell’edilizia, titolare della Edilgessi snc, già dirigente di Confartigianato Imprese Terni da anni.