Concorso nazionale “L’IA tra i banchi di scuola": menzione speciale alla Scuola Primaria di Montefranco - Tuttoggi.info

La classe 5^ A della Scuola Primaria di Montefranco ha ricevuto la menzione speciale del Concorso nazionale “L’IA tra i banchi di scuola: idee e progetti per sviluppare competenze trasversali per il futuro”, promosso dalla Direzione Generale per i fondi strutturali per l’Istruzione, l’Edilizia Scolastica e la Scuola Digitale del ministero dell’Istruzione e del Merito.

Gli studenti hanno ricevuto il riconoscimento grazie al progetto “Steam (Science Technology Engineering Art Mathematics) in rosa: le donne nella scienza”.

L’iniziativa era rivolta a tutti gli istituti scolastici italiani. Il concorso è stato progettato con l’obiettivo di informare gli studenti sui rischi legati a un uso non consapevole dell’intelligenza artificiale. 135 erano i partecipanti, con un totale di 405 prodotti digitali.