Concerto di Natale, ad Assisi arriva Andrea Bocelli - Tuttoggi

Messa in onda il giorno di Natale, per la prima volta sarà senza pubblico

Si terrà sabato 19 dicembre alle 11 il XXXV Concerto di Natale di Assisi. L’evento registrato nella Basilica Superiore di San Francesco verrà trasmesso il 25 dicembre in eurovisione su Rai1 dopo il messaggio Urbi et Orbi del Santo Padre. Un concerto storico che vedrà la partecipazione di Andrea Bocelli con l’orchestra Carlo Felice di Genova diretta dal Maestro Steven Mercurio. Presenti tra gli altri la Violinista Anastasiya Petryshak, e il Soprano Clara Babier Serrano.

L’evento sarà aperto dal saluto del Custode del Sacro Convento di Assisi, Fra Marco Moroni, che annuncerà il nome della personalità a cui verrà conferita la Lampada della pace 2020.

Le ultime quattro lampade sono state consegnate a quattro leader globali che si son distinti per aver instancabilmente diffuso un messaggio di pace e speranza, di pacifica convivenza tra popoli diversi ma uniti nella dignità e nell’umanità: al Presidente della Repubblica italiana, Sergio Mattarella, al Re di Giordania, Abdullah II, alla Cancelliera tedesca, Angela Merkel, e al Presidente della Colombia e premio Nobel per la pace, Juan Manuel Santos.

«Un grazie ai vertici RAI che hanno reso possibile la messa in onda del consueto Concerto di Natale in un momento così difficile per l’intera umanità – ha dichiarato il direttore della Sala Stampa del Sacro Convento di Assisi, padre Enzo Fortunato -. Per la prima volta sarà un concerto senza pubblico ma come ogni anno, con i colori della Basilica di San Francesco, porterà armonia nelle case degli italiani. Sono certo che le note di Assisi aiuteranno a lenire le ferite di questo drammatico momento storico».

