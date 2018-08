Con SportGiveChance sport e prevenzione protagonisti sulla Spoleto – Norcia

Coniugare sport, prevenzione e malattia, ma anche turismo e cultura. Sono gli obiettivi di SportGiveChance, il progetto europeo (finanziato dal programma Erasmus+) che in questi giorni sta portando a Spoleto migliaia di persone, tra cui diverse centinaia da 16 Paesi dell’Unione europea. Un grande contenitore di eventi promosso dal Comune di Spoleto (con l’ausilio di diversi partner) che nasce dall’esperienza de “La SpoletoNorcia in mtb”, l’evento ciclistico giunto alla quinta edizione che celebra il tracciato dell’ex ferrovia. Quest’anno, quindi, la manifestazione non si limita soltanto agli amanti delle bici ed alle famiglie, con le gare e la tradizionale cicloturistica “family”, ma prevede vari convegni, un villaggio sportivo e del gusto tra stadio comunale e chiostro di San Nicolò, una gara di running nel centro storico di Spoleto (la Urban crossing) e molto altro.

Ma il progetto SportGiveChance vuole soprattutto dare un’opportunità alle persone affette da diabete, di dimostrare che la malattia permette comunque di praticare l’attività sportiva. E quanto questo sia importante lo ha ben spiegato ieri mattina – quando sono arrivate le prime delegazioni straniere e si è tenuta la conferenza stampa di presentazione al San Nicolò – una ragazza francese. Bellissima, 20 anni, da quando ne ha 16 ha scoperto il diabete di tipo 1 ed è stato per lei un trauma, con anche penalizzazioni nelle sue attività come a scuola. “E’ stato un cambiamento nella mia vita – ha raccontato – da 6 mesi però ho deciso che voglio combattere la malattia e dire che sono come tutti, il mio pancreas è malato ma io non sono tutta malata. Non posso cambiare il mondo, ma voglio fare qualcosa, mi sento forte. Per questo mi sono presentata anche ad un concorso di miss in Francia. Ho lottato contro me stessa, ora per aiutarmi ho bisogno di aiutare gli altri”.

“Siamo orgogliosi di essere il centro dell’Europa, l’Unione europea ci ha scelto per promuovere il messaggio che lo sport è un’opportunità per vivere in salute” ha spiegato il consigliere comunale delegato al turismo Paola Vittoria Santirosi, che è anche medico. “Lo sport- ha ricordato – nel sistema sanitario nazionale è considerato come una terapia, ognuno può fare attività fisica e questo evento lo dimostra, coinvolgendo persone con varie patologie ed in particolare il diabete“. Santirosi ha quindi spiegato come il progetto SportGiveChance coinvolge 10 Comuni e 16 Paesi europei (Bulgaria, Cecoslovacchia, Cipro, Croazia, Francia, Germania, Grecia, Malta, Olanda, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Spagna, Turchia e Ungheria), per circa 4mila persone che in questi giorni saranno a Spoleto.

Ad illustrare nel dettaglio il progetto è stata la dirigente comunale (e project manager di SportGiveChance) Stefania Nichinonni, affiancata dal funzionario comunale Gilberto Giasprini. Un progetto che parte da lontano, su cui il Comune di Spoleto è al lavoro da oltre un anno e finanziato dall’Ue per 582mila euro, oltre ad altre forme di cofinanziamento, portato avanti dall’ente con partner ‘tecnici’: Francesco Di Giacomo dell’Umbria Training Center che ha curato le relazioni con le varie delegazioni europee, il comitato organizzatore de La SpoletoNorcia in mtb guidato da Luca Ministrini e Luca Brustenghi per l’Umbria Crossing. Forte l’impegno anche di Danilo e Luca Panichi, ciclisti il primo diabetico il secondo in carrozzina che negli ultimi anni hanno collaborato attivamente con la SpoletoNorcia in mtb ed anche quest’anno.

Tra i promotori di SportGiveChance anche l’Aniad, associazione nazionale italiana atleti diabetici, rappresentata dal vicepresidente Felice Strollo. “La nostra associazione – ha ricordato – è attiva da 27 anni ed ha l’obiettivo di dare un segnale di normalità in ambito sanitario alle persone affette da diabete. Il Comune di Spoleto già dal 2016 è al lavoro per questa manifestazione e da allora noi siamo partner entusiasti. Siamo riusciti a coinvolgere oltre 150 nostri iscritti, di cui 70 atleti puri, gli altri persone con diabete attive sportivamente”.

Cliccando qui è possibile consultare il programma integrale dell’evento

Culmine dell’evento saranno appunto La SpoletoNorcia in mtb, che anche quest’anno avrà come madrina Barbara Pedrotti, e la Urban Crossing, circuito con partenza ed arrivo in piazza del Mercato.

