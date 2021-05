"Con gli occhi di Dante": gli studenti dello Scarpellini guidano gli itinerari

Da oggi, per tre giorni, l'evento

Per tre giorni – 27-28-29 maggio, dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18 – prende il via “Con gli occhi di Dante”, l’itinerario dantesco a Foligno con la partecipazione degli studenti dell’I.T.E. “Scarpellini” che guideranno gli interessati alla scoperta dei luoghi idealmente legati a Dante presentando alcune opere riconducibili, per contenuti e stile, alla sua spiritualità.

Gli orari

La partenza dell’itinerario è fissato ogni mezz’ora. Il punto di ritrovo è in Piazza della Repubblica nei pressi dello Sportello unico integrato. Per info e prenotazioni: 338/9031252.

L’itinerario di Dante

Nel dettaglio l’itinberario prevede – in piazza della Repubblica – una introduzione generale, con riferimento ai versi di Dante per un collegamento con la città e con San Francesco; uno sguardo alla targa all’angolo della piazza e le indicazioni sul luogo in cui è avvenuta la vendita dei beni paterni da parte di san Francesco con la presentazione del sottostante monumento dedicato al santo. Seguiranno la visita al Museo della Stampa, la passeggiata verso il Ponte della Vittoria per scorgere il Subasio e il fiume Topino, e per leggere i versi danteschi dell’XI canto del Paradiso. Di ritorno verso piazza della Repubblica ci sarà una sosta all’area occupata un tempo dall’Oratorio del Buon Gesù (nei pressi dell’abside della Cattedrale). Gli studenti procederanno all’illustrazione di quanto esistente in questa area prima dei bombardamenti del ’44, e faranno riferimento alla santa Angela e al Crocifisso dell’epoca della santa che sarà visibile all’interno del Museo Diocesano.

Termine del percorso all’ex teatro Piermarini

Poi si farà tappa al convento di San Francesco visionando gli affreschi della Cappella di San Matteo e la Crocifissione della ex sala capitolare. Al termine dell’itinerario il gruppo sarà accompagnato all’ingresso della mostra allestita all’ex teatro Piermarini, visitabile liberamente da chi lo vorrà (ma solo per le visite pomeridiane).