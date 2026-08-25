Con 132 ovuli di eroina nell'addome, la scoperta all'ospedale dopo il fermo - Tuttoggi.info

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Città della Pieve hanno arrestato un 49enne gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

I militari hanno notato l’uomo nel parcheggio di fronte alla stazione ferroviaria e lo hanno sottoposto a perquisizione personale, all’esito della quale hanno trovato all’interno di un termos a lui in uso, un ovulo termosaldato contenente circa 11 g di eroina e 520 euro in contanti. Ma la scoperta è arrivata dopo, con il ricovero all’ospedale di Perugia.

LEGGI LA NOTIZIA