Completata apertura Digipass Umbria, inaugurato spazio Norcia - Tuttoggi

I Digipass rappresentano un nodo locale della rete di facilitazione digitale prevista dall’investimento 1.7.2 del PNRR, oltre che una riconosciuta buona pratica nazionale.

“Nella Norcia della ricostruzione – ha aggiunto – il digitale è segno di speranza. Un’area lontana, interna, segnata da eventi drammatici, trova nel digitale un elemento di aggregazione dei giovani che possano trovare un motivo per rimanere in questi luoghi e costruire un futuro lavorativo, valorizzare il territorio anche tramite nuove professioni nel settore della grafica, promozione turistica e digitale. Anche i bit sono i mattoni di una ricostruzione del tessuto sociale, di una comunità lacerata.“

Il luogo che accoglie il DigiPASS di Norcia è stato individuato anche con la funzione di ripristinare parte della Biblioteca comunale, collocata prima del sisma 2016 presso i locali dell’Auditorium San Francesco, attualmente inagibile.

Il nuovo spazio, realizzato in maniera uniforme agli altri DigiPass regionali con allestimenti moderni e innovative tecnologie informatiche, è stato realizzato con i fondi Por Fesr (Programma operativo regionale Fondo europeo di sviluppo regionale).

Il sindaco di Norcia

Presente all’ inaugurazione il Sindaco di Norcia che ha dichiarato: “Con la restituzione di questo spazio alla nostra comunità, dotato delle più moderne tecnologie informatiche e con allestimenti all’avanguardia, ridiamo vita a questo luogo, anche con il ripristino di una parte della biblioteca comunale che torna così fruibile.

Questo sarà uno ‘spazio intergenerazionale’, per giovani e anziani, in cui le tecnologie saranno a disposizione di tutti anche di chi ha minori competenze informatiche”.

Presenti all’inaugurazione le classi 3° e 4° del Liceo delle Scienze Umane e la classe 4° del Cat dell’istituto Omnicomprensivo De Gasperi Battaglia di Norcia accompagnati dai docenti e dalla Dirigente scolastica.

“Grazie all’ Assessore Regionale per aver messo il cuore in questa opera , all’ufficio lavori pubblici del Comune, ai progettisti, all’ Ufficio Servizi Sociali e Cultura per aver fatto sì che questo unico spazio pubblico di cui attualmente disponiamo, diventi polifunzionale. Un luogo – riprende il Sindaco – in cui sarà possibile confrontarsi, incontrarsi ed immaginare attività creative. Spesso le cose sono difficili perché non osiamo. Osate ragazzi, – continua – aiutateci a vedere e capire quello che noi adulti non riusciamo a vedere, a raccontare il territorio, attraverso i vostri occhi, con l’utilizzo di queste nuove tecnologie che vi mettiamo a disposizione”

Oltre allo spazio per il DigiPASS, il Centro di Valorizzazione di Via Solferino sarà oggetto anche di altri interventi come la realizzazione di uno spazio per i più piccoli, realizzato in collaborazione con Reggio Children ed Enel Cuore, e la parte centrale della scalinata è stata individuata per la campagna di comunicazione prevista da ENI per raccontare lo stato di avanzamento dei lavori della Basilica di San Benedetto.