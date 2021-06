Compleanno Grifo, i tifosi si riprendono la festa negata | Il film

Alla Sala dei Notali la proiezione del film "Faith", poi il raduno dei tifosi fuori dal Curi: i ragazzi della Nord tornano protagonisti tutti insieme

I tifosi del Grifo, costretti da più di un anno a stare fuori dal Curi, sono tornati protagonisti, tutti insieme, per il 116esimo compleanno del Perugia Calcio. Con la splendida coreografia notturna (VIDEO), di cui hanno pubblicato il video. Poi con il film “Faith. Quando il tifo diventa un’opera d’arte” proiettato alla Sala dei Notari. E poi con la festa fuori dallo stadio Curi.

Alla Sala dei Notari, dove è stato proiettato il film di Mario Consiglio e Andrea Adriano, c’era Gianluca Comotto, seduto in prima fila. Ora direttore generale del Perugia, nel 2014 (anno al quale si riferiscono le immagini utilizzate per il film, protagonista in campo di quella partita che sancì il ritorno in Serie B.

“Un’emozione grandissima” ha detto Comotto, che pure nella sua carriera ha disputato gare importanti in Serie A e nelle coppe europee. Un’emozione, ha ricordato il dirigente del Perugia, che purtroppo quest’anno i tifosi del Grifo non hanno potuto vivere in pieno a causa del Covid.

“Il calcio senza tifosi non è calcio” ha detto l’assessore comunale Leonardo Varasano. Ricordando l’importanza di quelle ritualità a cui i tifosi e la città di Perugia sono abituati. E di quelle produzioni che giustamente le celebrano. Come il libro “Voci di Curva. Storie della Nord del Renato Curi di Perugia” di Lisa Bernacchia (anche lei presente alla Sala dei Notari) e appunto il film realizzato da Mario Consiglio e Andrea Adriani. Un film che immortala la gioia esplosiva della Curva Nord dopo la vittoria contro il Frosinone, nel 2014, che sancì il ritorno in Serie B del Perugia.

“Volevamo rendere i tifosi protagonisti” ha spiegato Consiglio. Adriani ha parlato della gioia di questo lavoro, da condividere con i tanti amici presenti alla Sala dei Notari.

Il film, proiettato fino alle 21.30, dal 10 al 13 giugno, sarà visibile gratuitamente all’interno di Palazzo della Penna (via Podiani, 11) dalle ore 10 alle 19.

Poi la grande festa dei tifosi fuori dallo stadio Curi, tra cori, porchetta e birra per brindare ai primi 116 anni di un Grifo che non invecchia mai.