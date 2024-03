Come fare trading online in modo sicuro - Tuttoggi.info

Per praticare trading online in modo sicuro bisogna essere prima di tutto consapevoli dei pericoli che si corrono

Fare trading online può essere una fonte di guadagno che hanno un capitale da investire e, grazie a questo, questa attività è diventata molto popolare negli ultimi anni. Tuttavia, esistono anche alcuni rischi associati al trading.

Per praticare trading online in modo sicuro bisogna essere prima di tutto consapevoli dei pericoli che si corrono. Facendo trading si può guadagnare ma si mettono anche in gioco i propri risparmi in un mercato più o meno volatile a seconda del settore scelto.

La volatilità del mercato, tuttavia, è solo uno dei rischi presenti nel fare online trading. Questo articolo metterà in evidenza come è possibile fare trading online in modo sicuro esponendo anche i principali pericoli per i trader.

Broker

A causa di pubblicità che promettono guadagni stellari in pochissimo tempo, il trading online viene considerato da moltissimi italiani come una truffa. Ciò non è del tutto scorretto e prima di affidarsi ad un determinato broker sarebbe opportuno fare dei check online, leggendo recensioni e notizie riguardo la piattaforma quando disponibili.

Una volta selezionati alcuni broker affidabili sarà poi il momento di scegliere la giusta piattaforma a seconda dei propri obiettivi. Molti broker offono diversi pacchetti per incentivare l’iscrizione di nuovi utenti. Se si è alle prime armi, ad esempio, si potrà selezionare una piattaforma specializzata in corsi per principianti. Al contrario, per coloro che hanno già esperienza nell’ambito del trading si potranno selezionare broker che offrono programmi come il funded trading, dove il capitale di investimento iniziale viene messo a disposizione dal broker stesso.

Stop-Loss e Take-Profit

Stop-Loss e Take-Profit sono due strumenti messi a disposizione del trader per contrastare la volatilità dei mercati, minimizzando le perdite e massimizzando i guadagni. Stop-Loss entra in gioco quando un titolo diminuisce di valore, e si riferisce a un limite di perdita che non può essere superato al fine di vendere il titolo per una perdita marginale. Take-Profit fa riferimento allo stesso tipo di meccanismo di Stop-Loss ma per i guadagni. In questo caso il limite verrà fissato su un margine di guadangno che si desidera ottenere. Una volta che il limite sarà raggiunto il titolo verrà automaticamente ceduto per incassare il guadagno.

Diversificazione

Diversificare è un altro imperativo del trading online. La diversificazione del proprio portfolio permetterà al proprio capitale di navigare la volatilità dei mercati finanziari. Attuando una strategia di diversificazione, come la regola dell’1% ad esempio, il rischio legato a un singolo mercato diventa quasi insignificante, a fronte di un capitale complessivo di titoli presenti su mercati diversi.

Informazione

Il motivo per cui i mercati sono estremamente volatili è che sono influenzati da fattori esterni. Questi fattori includono temi come geopolitica, economia, finanza, fino ad arrivare anche alle condizioni meteorologiche per i mercati sulle materie prime. L’informazione è quindi la maggior alleata di ogni trader. Per creare una strategia che porti al guadagno, il trader deve tenersi costantemente informato per evitare investimenti poco vantagiosi.