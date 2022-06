Come aumentare la qualità delle foto gratuitamente online￼ - Tuttoggi

Oggi illustriamo alcuni dei migliori metodi per farlo online, gratuitamente e senza nessuna conoscenza tecnica necessaria!

Perché aumentare la qualità di una foto

Per poter stampare le immagini in grande formato e visualizzarle in alta qualità anche sullo schermo, senza artefatti di compressione sgradevoli alla vista, servono immagini in alta qualità.

Quando non sono a disposizione o quando si desidera perfezionare l’aspetto di una fotografia, è necessario trovare un modo per migliorare l’immagine e possibilmente, aumentare la risoluzione della foto grazie all’utilizzo di applicazioni dedicate online.

Cosa si intende per alta qualità

Per immagini di alta qualità si intendono non solo fotografie belle dal punto di vista estetico, realizzate correttamente a livello tecnico e con la giusta illuminazione ma anche, e soprattutto, immagini che siano in alta risoluzione, che ne definisce appunto la resa finale.

Cosa è la risoluzione di un’immagine

Con la risoluzione dell’immagine ci si riferisce a quanti pixel sono visualizzati per pollice in un’immagine. Quando la risoluzione è alta, vuol dire che ci sono più pixel per pollice (PPI), con il risultato di avere più informazioni nel file e quindi un’immagine nitida e di alta qualità.

La nitidezza quindi è una caratteristica essenziale delle immagini di alta qualità e questa, ovviamente, deve essere sempre conservata, anche quando si vanno a ingrandire le fotografie.

Ingrandendo le fotografie nel modo tradizionale con i comuni software di grafica raster, i pixel tendono ad allargarsi e quindi a creare un effetto di sfocatura dell’immagine che ne degrada la nitidezza, generando artefatti molto sgradevoli alla vista.

Ovviamente bisogna cercare di evitare di ottenere un risultato esteticamente poco piacevole e, per questo motivo, noi suggeriamo un metodo moderno per ottenere un corretto miglioramento della qualità dell’immagine, tramite applicativi online dedicati.

Come aumentare la risoluzione di una foto online?

Il metodo con cui si può aumentare la risoluzione e la qualità di un’immagine è strettamente legato alla piattaforma che si va ad utilizzare. Gli strumenti che suggeriamo in questo articolo hanno la capacità di ricostruire i pixel mancanti in modo da non creare l’effetto sfocatura e mantenere un alto livello di nitidezza e la giusta percezione visiva in termini di qualità finale.

Più è accurato l’algoritmo utilizzato per la ricostruzione dei pixel e migliore sarà il risultato finale. Se poi si aggiunge il fatto che alcuni strumenti utilizzano anche l’intelligenza artificiale, si può chiaramente intuire che i risultati finali saranno davvero straordinari.

Abbiamo scelto quindi le piattaforme più performanti, facili da utilizzare e ovviamente utilizzabili gratuitamente.

Upscaler di Depositphotos

L’Upscaler di Depositphotos permette di aumentare la risoluzione di una foto grazie ad un complesso e potente algoritmo potenziato dall’intelligenza artificiale. Il servizio permette di ingrandire e migliorare la qualità delle immagini in modo che siano perfette non solo per la visualizzazione a schermo, ma anche ideali per la stampa.

È possibile provare questo servizio collegandosi al sito https://it.depositphotos.com/upscaler.html e caricando l’immagine da migliorare.

Image enlarger

Un servizio molto facile e pratico da usare. Basta caricare la foto e il sistema restituirà un’immagine ingrandita senza perdita di qualità. Si può scegliere tra vari tipi di algoritmo, che vengono applicati in base al tipo di immagine caricata.

Enhance.pho.to

Questo servizio online permette non solo di ingrandire le immagini ma anche di migliorarne l’aspetto con un solo click. È possibile caricare le immagini da un link esterno, dal proprio computer, oppure direttamente da Facebook.

L’algoritmo del sistema provvede anche ad eliminare eventuali occhi rossi o il disturbo da un’immagine. Se il risultato ottenuto non è quello sperato, è comunque possibile procedere alle regolazioni manuali e rifinire ulteriormente il risultato.

Lunapic

Lunapic è uno strumento di editing delle foto online che, oltre ad aumentare la risoluzione di un’immagine, permette di applicare anche numerosi filtri ed effetti. Si tratta di uno strumento piacevole da usare per migliorare le foto divertendosi. Si possono applicare anche effetti come neve, effetto acqua riflessa, effetto Picasso e molti altri.

Remini

Remini è conosciuto soprattutto per la sua capacità di rimettere a fuoco ritratti sfocati. Caricando direttamente online la fotografia di un ritratto sfocato (attenzione, funziona solo coi ritratti), l’applicativo, sfruttando l’intelligenza artificiale, rimette a fuoco al meglio delle sue possibilità la fotografia, e i risultati sono davvero interessanti.

Considerazioni finali

Se si desidera un metodo veloce e facile da usare per migliorare le fotografie per la stampa, la pubblicazione online o semplicemente per conservarle sul proprio telefonino, è possibile usare uno degli strumenti che abbiamo indicato e avere la garanzia di un risultato davvero soddisfacente.

Alcuni servizi sono consigliati prettamente per l’aumento della risoluzione e della qualità delle immagini, mentre altri permettono di intervenire in modo più creativo e artistico sull’aspetto estetico generale.

E’ importante ricordare che oggi, per aumentare la risoluzione di una foto e migliorarne la qualità non bisogna essere per forza dei fotografi professionisti. Basta scegliere lo strumento giusto e utilizzarlo correttamente. Nella maggior parte dei casi, l’unica cosa che bisogna fare è caricare la foto sulla piattaforma e aspettare che l’algoritmo faccia il suo lavoro senza preoccuparsi di nulla.

Da oggi non ci sono più scuse per avere delle fotografie brutte, sfocate o sgranate.