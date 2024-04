Colpo in tabaccheria, ladri entrano da finestra e rubano anche telecamere - Tuttoggi.info

Bottino da 30 mila euro nell'esercizio di Corso Garibaldi a Gubbio

Colpo alla Tabaccheria Centrale di Corso Garibaldi (all’angolo con piazza Oderisi), a Gubbio, nella notte tra sabato 13 e domenica 14 aprile.

I ladri sono entrati nell’esercizio addirittura dalla finestrella del bagno (grande appena 50×50 cm), raggiunta dal lato della traversa di via Francesco Piccotti, un “passaggio segreto” davvero conosciuto da pochi.

Una volta dentro i malviventi – potrebbero essere stati anche in tre – hanno arraffato tutto quello che potevano in tutta tranquillità, dai gratta e vinci ai pacchetti di sigarette, fino alle stesse telecamere di videosorveglianza, per cercare di non lasciare la minima traccia agli investigatori (si pensa infatti che i ladri abbiano agito pure a volto scoperto).

Grande l’amarezza del proprietario, che la mattina seguente ha ritrovato la sua attività sottosopra. Il bottino si aggirerebbe intorno ai 30mila euro. Tuttora in corso le indagini dei carabinieri.