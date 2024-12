Germania, scandalo Moukoko. Il padre del calciatore: "Ha 4 anni in più" - Tuttoggi.info

(Adnkronos) - Non c’è pace per Youssoufa Moukoko. L’attaccante del Nizza, in prestito dal Borussia Dortmund, è in queste ore di nuovo al centro delle polemiche per la sua età. A far notizia sono le parole di suo padre, che ha confermato in un’intervista in Germania una discrepanza di almeno 4 anni tra l’età effettiva del giocatore e quella dichiarata.

Ex enfant prodige del calcio tedesco, Moukoko risulta nato il 20 novembre 2004 e negli ultimi anni si è parlato più volte di lui per i tanti record di precocità . Addirittura, in Germania è stato cambiato il regolamento per farlo esordire in Bundesliga a 16 anni (è il più giovane di sempre). Nelle giovanili del Borussia Dortmund, Moukoko ha realizzato 134 gol in 79 partite, giocando - almeno stando a quanto dichiarato nei documenti – da sotto età. Numeri importanti, che hanno presto attirato su di lui i riflettori. E i conseguenti dubbi sull’età.

Il caso potrebbe essere adesso vicino alla svolta, visto che suo padre Joseph (a questo punto presunto, stando alle dichiarazioni) ha appena cambiato versione sull’età del ragazzo in un documentario che domenica 15 dicembre verrà trasmesso su ProSieben: "Consapevole della responsabilità penale di una falsa dichiarazione giurata, dichiaro che non è figlio biologico mio e di mia moglie Marie Moukoko. Né è nato il 20 novembre 2004 a Yaoundé, in Camerun. Gli ho procurato un certificato di nascita falso a Yaoundé. Fatto questo sono andato all'ambasciata e gli ho procurato il passaporto e poi l'ho portato in Germania come mio figlio. In realtà è nato il 19 luglio 2000. Lo abbiamo ringiovanito di quattro anni. Ufficialmente risulta infatti nato il 20 novembre 2004". Parole che potrebbero avere ora ripercussioni sulla carriera del calciatore, ad oggi il più giovane esordiente della storia della Champions League (debutto avvenuto nel 2020, quando avrebbe dovuto avere 16 anni e 18 giorni).