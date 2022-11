Col Rolex falso al polso, glielo sequestrano all’atterraggio all’aeroporto

All'aeroporto di Perugia il personale delle Dogane nota un finto Rolex al polso di un uomo: scattano multa e sequestro

I funzionari ADM di Perugia in servizio presso l’Aeroporto Internazionale di Perugia, in collaborazione con i militari della Guardia di Finanza del Comando Provinciale del capoluogo umbro, hanno sequestrato un orologio di lusso risultato falso (un finto Rolex) e in possesso di un viaggiatore sbarcato da un volo proveniente da Bruxelles.

Il trentenne, di nazionalità albanese ma domiciliato da tempo in Umbria, al momento dei controlli doganali aveva correttamente dichiarato di avere con sé una discreta quantità di denaro in euro, poco più di 5mila euro, tale però da essere legittimamente detenuta atteso che permane l’obbligatorietà della dichiarazione valutaria per cifre al di sopra dei 10mila euro.