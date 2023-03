Col fucile in spalla nel parcheggio, denunciato 82enne

I poliziotti sono riusciti a sfilargli il fucile distraendolo. Il ternano risultava detentore di altre armi e di licenza, scaduta però a gennaio

Polizia in azione sabato mattina a Terni nel parcheggio di via Proietti Divi dopo la segnalazione di un uomo che si aggirava con un fucile in spalla.

Gli agenti della Squadra Volante sono intervenuti immediatamente e hanno avvicinato l’uomo, un anziano, che non è sembrato essere lucido mentalmente. Dopo aver tentato vanamente di instaurare un dialogo, i poliziotti sono riusciti a distrarlo e a sfilargli dalla spalla il fucile, che portava a tracolla inserito nella custodia, sottoponendolo a sequestro.