Coda gela la Ternana: il Genoa passa al Liberati 2-1 e va in testa | Pagelle

Il Grifone si accende con la conclusione di Strootman, entrato nella ripresa, il cui missile dalla distanza viene deviato da Iannarilli sulla traversa. Ma proprio il portiere ospite compie un’ingenuità, lasciandosi sfuggire il pallone e toccando poi Coda. L’arbitro, richiamato dal Var, dopo un lungo check assegna il calcio di rigore che lo stesso attaccante realizza.

Due minuti dopo è lo stesso Coda a siglare il gol-vittoria per gli ospiti, con un’azione personale, conclusa con il cucchiaio su Iannarilli.

Inutile l’assalto finale della Ternana, che esce beffata da questa sfida d’alta classifica in cui per lunghi tratti ha giocato meglio degli avversari.

Ora i rossoverdi inseguono a 2 lunghezze la coppia di testa Frosinone e Genoa, con un punto di vantaggio su Reggina e Bari, ancora sconfitte. E venerdì, senza Lucarelli squalificato, le Fere sono attese proprio al San Nicola per un’altra sfida d’alta classifica.

La partita

5′ pt Frendrip ci prova due volte, nella seconda Iannarilli si salva con qualche apprensione.

9′ pt Favilli non inquadra la porta sul cross di Cassata.

17′ pt Martinez respinge il tiro di Favilli.

18′ pt Favilli appoggia per l’accorrente Palumbo, che non inquadra la porta.

25′ pt Coda prova il tiro a giro, Iannarilli non si fa beffare.

33′ pt GOL ANNULLATO ALLA TERNANA Partipilo va in rete servito da Sorensen sulla punizione di Palumbo: il danese era in fuorigioco e il Var conferma.

40′ pt OCCASIONE TERNANA Bolide di Falletti che Martinez riesce a deviare sulla traversa.

44′ pt GOL TERNANA, FAVILLI Diakite entra in area e crossa sul secondo palo, dove Cassata fa da sponda per Favilli che, in mezzo a due avversari, insacca di testa. L’arbitro ammonisce l’attaccante per l’esultanza prolungata e Martinez, che protestava per una trattenuta dello stesso Favilli.

48′ pt FINISCE IL PRIMO TEMPO TERNANA – GENOA 1-0 Fere meritatamente avanti con la rete di Favilli nel finale della prima frazione, dopo che i rossoverdi avevano sfiorato in più occasioni il vantaggio. Clamorosa la traversa colpita da Falletti sulla respinta di Martinez.

2′ st OCCASIONE TERNANA Palumbo serve Cassata che colpisce in corsa, la palla sfila sopra la traversa.

18′ st OCCASIONE GENOA Aramu mette paura a Iannarilli.

26′ st OCCASIONE GENOA Iannarilli vola a deviare sulla traversa un missile di Strootman dalla distanza.

27′ st RIGORE PER IL GENOA Ingenuità di Iannarilli che si lascia sfuggire la palla sulla girata non irresistibile di Vogliacco e poi tocca Coda che si era avventato sulla palla. L’arbitro Doveri assegna il corner, ma viene richiamato dal Var e quindi cambia idea dopo il check.

31′ st GOL GENOA, CODA Dal dischetto va lo stesso Coda che batte Iannarilli.

33′ st GOL GENOA, CODA In 2 minuti l’attaccante del Genoa la ribalta, beffando prima Sorensen sul servizio di Puskas, e poi superando Iannarilli con il cucchiaio.

45′ st Saranno 5′ i minuti di recupero.

46′ st Espulso Lucarelli, che si prende il secondo giallo per proteste.

49′ st OCCASIONE GENOA Aramu non trova la porta in una sorta di rigore in movimento e che avrebbe chiuso la partita.

50′ st FINISCE QUI TERNANA – GENOA 1-2

Tabellino e pagelle

Ternana – Genoa 1-2

44’pt Favilli (T), 31′ st rig. e 33′ st Coda (G)

Ternana: Iannarilli 5.5; Diakite 6 (40′ st Donnarumma), Mantovani 6, Sorensen 5.5, Corrado 6, Cassata 7.5 (26′ st Celli 6), Di Tacchio 6 (40′ st Moro sv), Palumbo 6.5; Partipilo 6, Falletti 6.5 (15′ st Agazzi 6), Favilli 7 (26′ st Pettinari 6). All. Lucarelli 6.

Genoa: Martinez 6; Sabelli 6, Vogliacco 7, Dragusin 6.5, Pajac sv (42’pt Czyborra 6), Badelj 6, Frendrup 6 (Puscas 6); Yalcin5.5 (11′ st Strootman 6.5), Aramu 6, Gudmundsson 5.5 (45′ st Touré), Coda 8 (45′ st Portanova). All. Blessin 6.

Arbitro Doveri di Roma 1, Var Di Paolo.